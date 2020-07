Marisa Uceda: “regular derechos laborales no es causal de falta de trabajo”

DESCARGAR

La diputada nacional por Mendoza, y abogada laboral explicó a LV8, Nacional Libertador que el proyecto que ayer se convirtió en ley “salió de diputados gracias aun dictamen de consenso, es decir que todas las fuerzas con alguna u otra diferencia aprobamos este dictamen”.

La legisladora del Frente de Todos afirmó también desde su conocimiento del derecho laboral que es una ley “que lo único que hace es regular una nueva modalidad de la prestación laboral sin modificar la ley de contrato de trabajo en su naturaleza de fondo”

A la hora de analizar algunas expresiones de senadores y senadoras de la oposición y empresarios afirmó que “los miedos y los fantasmas que algunos dicen ver, rápidamente se disipan si uno toma la ley contrato de trabajo… Es raro que se opongan ahora porque en diputados estuvimos prácticamente de acuerdo. Esta ley lo único que hace es poner un marco de regulación a una modalidad que se venía practicando, que la pandemia sólo la hizo exponencial y que probablemente se mantenga en el futuro”.

Uceda afirmó que Argentina es “el segundo país del mundo que lo hace y es para festejarlo”. Por eso buscó alertar sobre los reclamos de algunos empresarios al manifestar que “sí existía en la práctica, avances sobre los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y lo que viene a hacer esta ley es poner un límite ante esta situación”.

Finalmente, aseguró que “esta nueva ley de teletrabajo, lo que hace es completar la actualización de la ley de contrato de trabajo y esto nos hace muy bien como nación. Así como un montón de otras leyes a las que se han considerado que son detractoras del empleo y demás, demostraron con el tiempo que no lo son”.

Y concluyó: le pediría a quienes la critican, que sean honestos, lo que ellos no quieren es que regulemos en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. Esto no es lo que causa que los empresarios no generen empleo”