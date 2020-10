Mario Wainfeld: “Lo que Kirchner planteaba parecía imposible, y él lo hizo”

Mario Wainfeld, periodista de Radio Nacional Buenos Aires, se refirió a la figura del ex mandatario que retrata en su libro “Kirchner, el tipo que supo”.

En ese sentido, Wainfeld aseguró que “Hubo algunas condiciones, básicamente el precio de las commodities, que fueron favorables. Fuera de eso, el punto de partida era impresionante y bajísimo. Ahora nadie se acuerda, pero en el año 2003 sacaron una cantidad impresionante de votos, en el orden del 40% Carlos Menem y Ricardo López Murphy que preconizaban muy otra receta, que decían que no había forma de realizar un crecimiento redistributivo sino que había que proseguir con el ajuste, Carlos Reutemann no quiso ser candidato a presidente, para no terminar como De La Rua (…) Entonces en ese momento, lo que Kirchner planteaba parecía imposible, y él lo hizo”.