Mario Breuer, hito en la historia de las grabaciones

Aparece en los créditos de grabación, mezcla, masterización, producción de casi tres mil álbumes de artistas nacionales e internacionales, el rock nacional mucho le debe.

Nito Mestre dialoga con él, Mario Breuer, quien se autodefine “hacedor de discos”, de profesión ingeniero en sonido, de corazón involucrado además en lo artístico y en la enseñanza a nuevas generaciones.

Playlist Knockin' on Heaven's Door, Eric Clapton Marinero Bengalí, Los Abuelos de la Nada Un poco de amor francés, Los Redonditos de Ricota No se puede vivir del amor, Andrés Calamaro Verano negro, La Sobrecarga Luz de día, Enanitos Verdes Un vestido y un amor, Fito Páez La vagancia, Burning Caravan Na Moral, Jota Quest Miss Demonios, Crema del Cielo No me alcanza, Spinetta y los Socios del Desierto I’m Free, The Who Desperado, The Eagles You Are So Beautiful, Joe Cocker