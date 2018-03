El economista y ex Presidente del Banco Central se refirió al encuentro de la Directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde con economistas, organizado por el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Consideró que “la charla fue un poco monótona y no se dijo nada nuevo”. De todos modos, remarcó que Lagarde dejó en claro que “Argentina no está buscando ningún programa ni ayuda financiera del FMI porque el país no lo necesita”.