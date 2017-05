Mariela Pérez Cesaratto: “no se pide su liberación, sino la reducción de la pena”

“La presentación fue hecha ayer. No entiendo el por qué de la trascendencia. Yo no soy abogada del Estado. Soy abogada litigante particular.

​La abogada agregó:

” Es simplemente que durante el periodo de prisión preventiva se cuente dos días por cada día. Esa ley estuvo vigente fue derogada en año 2001. No quiere decir que mañana va a salir como Pedro por su casa. Es nada más que una reducción de la condena. Todas las cadenas perpetuas tienen un máximo de cumplimiento efectivo de 30 años. También represento a Jorge Ezequiel Acosta y Padovan. Estoy estudiando las causas, porque a mi criterio, a Acosta le es aplicable el arresto domiciliario y a Padovan dentro de poco, pero se les han negado las posibilidades a pesar de cumplir con la ley, para mí esto es de índole política. Creo que todos tenemos derecho a un juicio justo, al ejercicio de la defensa y la aplicación de la ley. Suprimir el estado de derecho en los ´70, nos precipitó a una barbarie y baño de sangre feroz. Esto es una cuestión que cualquier persona privada de su libertad por el motivo que sea. Es parte de la condición humana que una persona sujeta a una condena quiera salir lo antes posibles. Tanto para presos comunes como para presos no comunes. Yo creo que todos tenemos derecho a un juicio justo y a la aplicación de las leyes. No voy a entrar en interpretaciones políticas porque soy mal interpretada cuando digo algo. No es posible que se aplique a una sola facción, justamente por eso en los 70 nos precipitamos a la barbarie porque se suspendió el estado de derecho. Esa postura es una perpetuación de la barbarie. Si bien no tiene tanta prensa hubo muchas víctimas civiles de las organizaciones armadas, para ellos tampoco hubo justicia y en definitiva la única forma de que argentina avance es que se aplique la ley y que el estado de derecho se aplique a todos por igual. Cuando una de las facciones se arroga la verdad es cuando nos precipitaos a la barbarie. Me refiero a las cárceles del pueblo, a los atentados con bombas, a todas las víctimas civiles que hubo. Es una discusión de nunca acabar. En algún momento tenemos que entender que las leyes se nos aplican a todos.”