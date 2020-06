Maribel Sánchez se postula a la Defensoría del Pueblo del Chaco

Una de las 41 postulantes a ocupar la titularidad de la Defensoría del Pueblo del Chaco, Maribel Sánchez, dialogó con María Blanca de la Riega de Radio Nacional Resistencia, y expuso los presupuestos que tendrá, en caso de ser electa, su gestión: “soy del barrio La Loma en Barranqueras, estamos con mucho trabajo con esta postulación y creemos que hay muchísimas acciones para hacer y la realidad del interior provincial es muy diferente a la que vivimos en centros urbanos. Las instituciones están en crisis y proponemos establecer transparencia en su accionar, lo considero un tema transversal, como también a la accesibilidad y a la operatividad.

Hay muchísimos ciudadanos que no saben la existencia de este Instituto al que pueden acudir para satisfacer algunas de sus problemáticas que son muy amplias y tienen que ver con un enfoque preventivo, con la infancia, familia, salud y educación, y todos ellos merecen un tratamiento específico, con base en el cumplimiento de las normativas vigentes, aunque muchas veces no se cumplen o son insuficientes”, destacó.

Sánchez propugna la participación activa de niños, niñas y adolescentes como también la habilitación de la juventud en la toma de decisiones: “es importantísimo que se sienta partícipe y tenga espacios de acción y gestión”, indicó y considera que si bien la responsabilidad primaria es la familia: “falta la segunda, que es la comunitaria y por eso insistimos en el tema de la corresponsabilidad ciudadana que, si existiese, no sería necesaria la participación del Estado.

La Defensoría tiene que ser el contralor del Estado y ojalá que continúe este concurso”, aseveró.