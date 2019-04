Mariano Narodowski analizó el sistema educativo en Argentina

ex ministro de educación de la ciudad

ex ministro de educación de la ciudad Bien Aprendidos

En este emisión especial de Bien Aprendidos, Daniel Santa Cruz recordó la nota que realizó al profesor de la Universidad de Di Tella, ex Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Narodowski, en donde conversaron acerca de la educación, la relación de los padres, la autoridad de los adultos, los problemas de las escuelas, las posibles soluciones y habló sobre su libro “El Colapso de la Educación”.

Además, El equipo de Bien Aprendidos resaltó la campaña que lanzó el ministerio de Educación, la organización de estados iberoamericanos y la Superliga, “Primero la Escuela”, que busca a través del deporte incrementar los índices de retención escolar, incluyendo acciones que favorezcan la permanencia de alumnos en situaciones de vulnerabilidad social y de exclusión.

En tanto, Narodowski analizó las pruebas Aprender y expresó que “las pruebas Aprender son censales y para sexto año de la escuela primaria. Pero hay provincias que tienen el 70%, 75% participación, con mucha menos participación en la escuela estatal, eso significa que los que no hacen la prueba que son bastantes no sabemos cómo se comportarían, no sabemos qué clase social son, solo sabemos la provincia y si es de una escuela estatal o privada” y agregó que “eso puede perjudicar la evaluación final”.

Por su parte, Nardowski opinó que “lo ideal sería que tengamos equipos docentes”, y añadió que “son una posibilidad cuando el director se pone las pilas y los docentes están mucho en la escuela, pero no es algo que el sistema educativo incentive a que ocurra, sino más bien todo lo contrario”.

Por último, Nardowski se refirió a la participación de los padres al debate educativo a través de su participación en las mesas educativas y sostuvo que “lo veo muy bien. Parte del colapso de la educación en la Argentina es que el sindicato docente es el único actor que queda en pie en el debate educativo”y añadió que “no está mal que sea el sindicato docente, pero está mal que sea solo el sindicato el que siga en pie. Si ésta participación de los padres no tiene un mecanismo de voz en cada escuela, se vuelve abstracta”.