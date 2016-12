Mariano Loiácono Quintet – Repetición del Concierto

El viernes 30 de diciembre, a la medianoche, volvé a escuchar el concierto que ofreció el Mariano Loiácono Quintet, en el cierre de temporada del ciclo Jazz en La 96.7. El trompetista Mariano Loiácono, uno de los músicos más importantes de la escena del jazz argentino, se presentó en nuestro auditorio junto a Sebastián Loiácono (saxo tenor), Francisco lo Vuolo (piano), Jerónimo Carmona (contrabajo) y Eloy Michelini (batería), para interpretar temas de su último disco, Black Soul, y standards de jazz.

Escuchalo este viernes, a la medianoche por FM 96.7 y por nacionalclasica.com.ar

Mariano Loiácono

Egresó de la Escuela de Música Contemporánea, y continuó su perfeccionamiento en Boston y en Nueva York. Integró importantes grupos de jazz local y ha compartido conciertos y festivales con los más reconocidos músicos del medio nacional e internacional, como Jeff “Tain” Watts, Rufus Reid, Cyrus Chestnut, Antonio Hart, Ugonna Okegwo, Adam Cruz, Dave Holland, Dave Douglas y Billy Cobham, entre otros.

Como solista grabó su primer trabajo, I Knew It, en 2009. En 2011 presentó su álbum What´s New?, elegido entre los diez mejores discos del año por la revista Jazz Is de Estados Unidos. En 2012 edita su tercer trabajo, Warm Valley, junto a la pianista Paula Shocrón. Y en septiembre de 2013 presentó Hot House, con un noneto integrado por destacados solistas de la escena local. En 2015 editó su último álbum, Black Soul, que incluye composiciones propias y standards de jazz.