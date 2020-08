María Seoane: “Los desafíos de la radio es llegar a cada vez más oyentes”

La ex directora de Radio Nacional María Seona, celebró los 100 años del nacimiento de la radio argentina y, entre otras cosas, dijo que hay gran futuro en la radiofonía. “Los desafíos son llegar cada vez más a los oyentes y hacer que ellos participen de la radio. La radio es el gran sueño colectivo, es como el eje de la comunicación pública. En ese sentido me parece que tiene un gran futuro, y hoy creo que Rosario Lufrano, Ale Ponz Lezica y todos los colegas y compañeros que están al frente de la radio están tratando de llevar a buen puerto la radio, y continuar la tarea que se suspendió con los cuatro años brutales de saqueo neoliberal, que incluyó la radio pública, en una situación horrenda. Ustedes tienen un ejemplo porque le sacaron el nombre a la radio. El neoliberalismo mata y apaga las radios”, expresó la ex directora de Radio Nacional.

