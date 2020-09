María Nahuel: “Sufrimos una persecución permanente”

Desde la Comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Bariloche, dialogamos con María Nahuel, sobre el conflicto por las tierras en la Patagonia.

“La vida en la comunidad mapuche no es fácil, somos pobres. Día a día hacemos diferentes trabajos en el campo, también hacemos artesanías para sobrevivir”, destacó María Nahuel, tía de Rafael Nahuel, el joven que fue asesinado en un enfrentamiento por un efectivo de la prefectura.

“Sufrimos una persecución permanente. Soy madre de Betiana que es una machi, tiene poderes para ayudar a nuestros pueblo, ella no hace divisiones. Atiende a cualquier persona y le abre la puerta a todos. La machi tiene algo espiritual que está conectada con la naturaleza”, remarcó.

“Hay maniobras para inculparnos a nosotros porque no salimos a denunciar públicamente. Los medios de comunicación generalmente no me escuchan. Siempre nos apuntan cómo los peores”, expresó.

“Hace tres años recuperamos el lugar, hacemos un trabajo espiritual como mapuches”, destacó. “Nosotros no somos usurpadores, hay falsas denuncias”, concluyó.