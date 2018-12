María Estuardo, de Friedrich Schiller, se estrenó en el teatro de Weimar el 14 de Junio de 1800.

El drama plantea no sólo el enfrentamiento de dos caracteres femeninos muy fuertes, y contrapuestos por sus credos religiosos, el protestantismo de la Reina Isabel y el Catolicismo de María Estuardo- sino también la lucha tremenda por el poder de las posiciones distintas que ambas encabezaban. María Estuardo -Reina de Escocia- e Isabel Tudor -Reina de Inglaterra- son dos seres que no se explican uno sin en el otro. Pueden pensarse como el anverso y el reverso de una misma medalla histórica. La bella, pasional y católica María, en una de las caras; la fea, despótica, puritana y protestante Isabel, en la otra. Se entabla una lucha que no es de ficción, sino verdadera, más allá de las libertades que se tomó el autor con todo derecho y buen logro. Cada una vale por sí misma y por lo que significa y representa; pero la contienda se profundiza ante las posibilidades escénicas –dado que en la realidad no se produce-, del encuentro de las dos mujeres frente a frente. Entonces culmina el clima de la tragedia. Aunque la trama se adensa hasta el desasosiego y la angustia cuando, tras ser ejecutada María, Isabel se siente abandonada por varios de los suyos, y más sola que nunca. Tan unidas como enfrentadas en la vida, María Estuardo e Isabel Tudor reposan ahora juntas en la Abadía de Westminster, de Londres y reviven y se reencuentran cuando, como en estos momentos, se las convoca, una vez más, para ser las protagonistas del drama de Schiller.