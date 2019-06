Margarita Stolbizer: “No vamos a alimentar la polarización”

La líder del GEN habló con Va de vuelta sobre el panorama político actual y de cara al inicio de la campaña electoral en nuestro país.

En este marco analizó varios aspectos del oficialismo y las propuestas que no dejan de circular de un lado y el otro de la política nacional.

“Argentina necesita salir de la polarización, de la grieta y hay un contexto muy bueno para que eso ocurra con un gobierno que ha defraudado en sus expectativas”.

En este marco Stolbizer fue muy crítica con la ex presidenta Cristina Fernández y su renovada intensión de llegar a la Casa Rosada.

“Me genera angustia que Cristina Fernández pueda volver a formar parte de un gobierno desde la convicción que tengo de la cantidad de delitos que se han cometido y de los que ella ha sido parte; pero no tengo duda de que Macri es el máximo responsable de que esto ocurra”.

“Aspiro a una gran mesa donde haya mucha y muy buena gente que no quiere saber nada con esta polarización, pero voy bajando los brazo porque no he logrado ni siquiera una fotografía de los muchos buenos actores que deberían estar en esta mesa”.

Al ser consultada por los movimientos electorales y las medidas que el Gobierno ha adoptado para tratar de anularlas, puntualmente por la polémica con las listas colectoras y el decreto de Mauricio Macri que las prohíbe, la ex diputada del GEN fue contundente: “todo esto demuestra la degradación enorme que tiene nuestro sistema institucional”.

Finalmente se definió como una política “por la positiva”

“No hago frentes “anti” no lo hice con Cristina ni lo voy a hacer con Macri”.

Y sobre Sergio Massa y su indefinición política evaluó que “es un paso en falso que le hipoteca el futuro, si termina en un acuerdo con Unidad Ciudadana”.