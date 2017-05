Marcha Federal: Docentes, científicos y estudiantes universitarios convergen en el Congreso

Será este martes. Concentran en el Congreso nacional y de allí marchan hacia el Ministerio de Educación. Es en reclamo de una definición en la paritaria que vienen realizando desde el mes de febrero. Dialogábamos con el titular de Adiuc, Pablo Carro, que decía:

“Desde febrero que estamos tratando de negociar un acuerdo salarial y no lo logramos. Marchamos con el objeto de visibilizar el reclamo. La semana pasada fue completa de paro pero con muchas clases publicas.

Reclamamos un aumento del 35% pero no hemos logrado una propuesta superior al 20%. Una de las posibilidades es que hoy nos retiramos de la negociación y el gobierno de el aumento que se le ocurra cuando quiera. Nosotros no queremos perjudicar a los alumnos. Esta semana y la que viene hay exámenes, queremos que se tomen, pero si la situación sigue así es muy probable que no se inicien las clases en el segundo cuatrimestre. No hemos logrado que el Ministro Bullrich se sentara a negociar con nosotros.” Pablo Carro, secretario general de la Asociación de Docentes e

Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc).