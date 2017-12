Marcelo Lizarraga candidato a presidente de Zapla

El próximo 29 de diciembre se tendría que concretar el proceso eleccionario en el club “Merengue”. En nuestros estudios el único candidato a presidente, Marcelo Lizarraga se refirió a los principales objetivos.

Lizarraga encabeza la lista “Unidad Merengue” en dialogo con Nacional comentó :

“Abrimos la cancha y nos reunimos con mucha gente y de todos los sectores, existe un pequeño grupo no se sumó y justamente son los que solicitan anular el llamado a elecciones; principalmente hablamos del objetivo de duplicar la cantidad de socios en los próximos seis meses”

“Palpalá me dio mucho, el club me dio una infancia muy feliz, jugué en inferiores y siempre sentí la necesidad de devolverle algo al club, hoy me encuentra con la posibilidad de entregarle mi tiempo, entiendo que es posible sumar voluntades para llegar a un objetivo”