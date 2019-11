Marcelo Herrera “Nos hacía falta este resultado”

El Lobo jujeño volvió al triunfo, con tanto de su goleador Gonzalo Castillejos supero 1 a 0 a Villa Dálmine . El director técnico analizó el encuentro y se refirió a lo que será el último compromiso ante Sarmiento de Junín el próximo viernes.

La última semana de trabajo del año inició en la tarde del lunes en el complejo de Papel Noa, tras el triunfo del domingo los futbolistas que formaron parte del compromiso trabajaron en gimnasio, mientras que el resto del plantel realizó ejercicios en espacios reducidos.

En dialogo con Radio Nacional, el entrenador jujeño Marcelo “Popeye” Herrera indicó “Este es un resultado que nos hacia falta y que da tranquilidad para afrontar el próximo partido, fue muy trabajado y sufrido; somos conscientes que los resultados tienen que llegar”

Al referirse a la apertura del mercado de pases , afirmó “El mercado de diciembre es muy difícil, no nos vamos a precipitar,ni traer por traer, creo en este plantel , me parece que nos faltó contundencia, pero en términos generales hicieron un trabajo correcto, no lo cristalizamos en resultados y eso incomoda a algunos”

Por último respecto al partido ante Sarmiento detalló “El próximo es el partido es el más importante, somos locales y queremos sacar los tres puntos para clasificar a Copa Argentina, muchos condimentos para trabajar como siempre y un poco más, espero que la gente nos acompañe”

PRETEMPORADA

Luego del compromiso del viernes , el plantel “albiceleste” quedará licenciado hasta el 2 de enero del 2020 .

Marcelo Herrera : “Ya tenemos diagramado los trabajos de pretemporada, por disposición del gremio los jugadores tienen una cantidad importantes de días de vacaciones y hay que acatar esta reglamentación, seguramente van a tener un plan de trabajo que llevar adelante durante sus vacaciones”