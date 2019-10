Marcelo Herrera “No me caso con nadie”

El Lobo jujeño trabajó en doble turno en la jornada del jueves, el viernes entrenará por la mañana y el sábado tras en el ensayo de fútbol en el estadio viajará rumbo a Buenos Aires.

El entrenador de Gimnasia, Marcelo Herrera en dialogo con Radio Nacional comentó “No me caso con ningún jugador por capricho, buscamos lo mejor para el equipo, esto es una cuestión de rendimientos y elegimos al que está mejor”

Por último, ante los malos resultados afirmó “En el fútbol se pregunta mucho cuando no se dan los números; al respecto nosotros tenemos muchos resultados internos que no son vistos y que para nosotros son importantes, como por ejemplo el grupo; hacemos hincapié en la parte anímica y no tenemos alternativas para no estar bien”