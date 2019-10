Marcelo Herrera “El reglamento no es parejo para todos”

ALL BOYS LOGRÓ POSTERGAR EL COMPROMISO

ALL BOYS LOGRÓ POSTERGAR EL COMPROMISO JUJUY

El entrenador de Gimnasia de Jujuy se mostró molesto ante las circunstancias que rodearon la postergación del partido ante All Boys.

En contacto con Radio Nacional en director técnico Marcelo “Popeye” Herrera comentó “En primer lugar quiero destacar que como empleado de la institución no tengo una postura diferente a la del presidente”

Al mismo tiempo marco una posición respecto a lo que vive Gimnasia al disputar el torneo “El reglamento es muy claro, si hay tiempo prudente All Boys debe trasladarse hasta el lugar donde se desarrollará el partido de alguna manera ; nosotros con Riestra viajamos desde Salta cuando el vuelo estaba programado desde Jujuy, hay antecedentes cuando el año pasado viajamos a Junín vía terrestre “

“Lo que digo es desde lo reglamentario, donde uno no participa , es parejo para todos esa es mi pregunta; desde lo deportivo la próxima semana tenemos que viajar a Mendoza con 20 horas de viaje, por que nosotros lo tenemos que hacer y All Boys no cuando estamos con un tiempo prudente, es anti deportivo que nosotros lo hagamos y que los rivales no”

“Con Riestra jugamos en silencio, pero solicitamos retrasar el partido por un par de horas y nos dieron solo quince minutos, la verdad que no quiero tener desventaja y esto no es parejo para todos”