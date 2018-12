Marcelo Gallardo: “No pongo en duda mi continuidad”

Luego de que River Plate se coronará campeón de la Copa Libertadores de América por cuarta vez en su historia, al vencer a Boca Juniors por 3-1, en la final de la Copa Libertadores que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El entranador de River Plate brindó una conferencia de prensa.

Asimismo, Gallardo comparó la Copa Libertadores del 2018 con la que ganó anteriormente en el 2015 y sostuvo que “es diferente porque pasaron un montón de cosas, porque se define ante el clásico rival de toda la vida y porque queda marcada eternamente”.

También, el entrenador de River mencionó que “por todo lo que ha pasado en esta semana se valora y se disfruta mucho más” y añadió que “vivir los partidos de afuera fue extraño, pero ya estaba habituado”

Por consiguiente, Gallardo habló sobre las reiteradas programaciones del partido y sostuvo que “tratamos de no vivir con el enojo, porque teníamos que enfrentar un partido con muchísima entrega emocional”, y agregó “la ansiedad nos estaba matando a todos, pero creo que estuvimos a la altura”.

Asimismo, Gallardo analizó la final de la Copa Libertadores y opinó que “no esperaba que nos dieran la posibilidad de manejar la pelota y esperarnos en campo propio con mucha gente”, y añadió que “en el primer tiempo no pudimos hacer nuestro juego y boca en una contra acertó, en el segundo tiempo tomamos otro tipo de vuelo futbolístico y todo jugó a favor nuestro”. También exclamó que “hubo muchas imprecisiones que normalmente no se ven, hubo mucha tensión en los dos equipos, jugar este partido no era fácil para nadie”.

También, Marcelo Gallardo habló sobre la suspensión de la Final de la Copa Libertadores en el partido de vuelta en el Monunmental, y sostuvo que “en el pasado alzar la voz para reclamar no me ha servido de nada” y agregó que “tenemos que cambiar, esto que hemos vivido fue una vergüenza, nos desvalorizamos nosotros como argentinos”.

Por consiguiente, el director técnico afirmó que “va ser difícil enfocarse en lo que viene, no voy a mentir, esto ha sido algo extraordinario. Difícil de repetir. Esto que viene es un ‘bonus track’. La energía es muy positiva.”

Por último, Gallardo habló sobre su continuidad en River y afirmó que “no pongo en duda mi continuidad, no estoy desesperado para cambiar”, y agregó que “tengo un contrato que me une a River hasta el 2021”.