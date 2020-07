Marcelo Calfupán: Hay once familias que están completamente aisladas

“Hace una semana que no sabemos nada de ellos”, manifestó Marcelo Calfupán, vecino del paraje de Vuelta del Río en comunicación con Radio Nacional Esquel. Comenzó diciendo “Llamaba a la radio para avisar que estoy bien, pero quería comentar que en la zona de la Cordillera hay mucha gente aislada… Por esa zona viven unas once familia y desde hace una semana que no sabemos nada de ellos”. Manifestó que solicitaron ayuda a Defensa Civil pero que, hasta hoy domingo al mediodía, no pudieron llegar. “Además fuimos a la municipalidad de El Maitén para solicitar una ayuda y nos dijeron que no tenían disponible ni máquinas ni camioneta”. Agregó que en la zona de la Cordillera viven las familias Fermín, Calfupan, Tranamil y Calfiqueo “y hasta ahora no sabemos nada de ellos”.

