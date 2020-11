Marcela Cano: “No hay política pública para los sectores más vulnerables”

Nacional Bariloche dialogó con la integrante de la Multisectorial contra la Represión de Bariloche, una de las organizaciones que motoriza el encuentro virtual que se realizará el sábado 7 de noviembre.

Cano explicó que será muy importante, ya que es la primera vez que las diferentes regiones de la provincia se organizarán para realizar un “mapeo” de cómo se encuentra realmente Rio Negro en relación al problema habitacional. Además, contarán con la presencia de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, quienes detallarán la situación a nivel país.

La entrevistada se refirió a la “falta de políticas públicas concretas” para los sectores más pobres del país y a la “falta de trabajo” que agrava aún más esta problemática “que viene desde hace años, más allá de la pandemia”. Criticó las “represiones” que se producen en los “desalojos” a los que calificó de “violentos” ya que “se queman casillas, intervienen fuerzas de seguridad armadas hasta los dientes”. Consultada acerca del proyecto “Rio Negro Suelo Urbano”, opinó que no están mal las políticas públicas, pero llegan tarde y no a todos los sectores. También cuestionó que se rijan en base a datos desactualizados. “A lo sumo habrá respuestas de acá a 3 años y ¿qué hacemos con la cantidad inmensa de familias que no pueden esperar más hoy?”, se preguntó.