Maradona descalificó al presidente de Boca

Luego del triunfo de Gimnasia sobre Atlético Tucumán por 1 a 0, Diego Maradona arremetió contra el presidente de Boca, que será el rival de la última fecha en la definición del campeonato.

“¿Sabés dónde te podés meter la plaqueta?” dijo, sobre la posibilidad de ser homenajeado en La Bombonera.

“No es ‘Ameal’. Es ‘Amear’. Yo no lo conozco de ningún lado. No sé si ordeñaba vacas, si vendía leche… No lo conozco y sale diciendo que no le van a dar una plaqueta a Maradona. ¿Quién te la pidió, hermano? ¿Sabés dónde te la podés meter a la plaqueta?”