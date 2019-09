Maradona asumió como entrenador del “Lobo”

Diego Armando Maradona fue presentado este domingo como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Les quiero prometer una cosa: mientras yo esté dirigiendo, todo este grupo va a ser un ejemplo. Por todo el cariño que ustedes les brindan, van a darles el plus como para ganar los partidos y los vamos a ganar”.

“Que no les quepa ninguna duda que nos vamos a armar para el domingo y nos vamos a jugar la vida. No se juega con revólver, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero para que festejemos todos”, dijo ante una multitud de hinchas que lo escuchaban desde las tribunas del estadio del “Bosque” platense.

A los jugadores les pisió que “se maten por toda esta gente y que traben con la cabeza si es posible”.

Fiel a su estilo, Maradona sostuvo que “Hay que dejar todo y no faltar a ningún entrenamiento, como dice algún gil periodista”.

Y también se hizo tiempo para aludir a viejos enemigos: “(Joseph) Blatter y (Julio) Grondona apuraban a los presidentes de los clubes para que no me contrataran en Argentina. Por supuesto que quería dirigir en el país, pero el tema eran esas dos personas. El fútbol argentino me hizo la cruz después de la Selección, lo sabían todos. En 1994, ellos me borraron junto con (Eduardo) Deluca. Pero estoy acá, de pie, como quería la Tota”.

Finalmente dijo; “Cuando entré a la cancha me puse a llorar, no tenía palabras. Enseguida se me apareció mi vieja y me calmó. En ese momento pensé en todos mis hijos, a quienes les dejo un legado. También le dejo algo al deporte argentino”.