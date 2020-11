Malestar en los mineros por el anuncio del cierre del Aguilar

En diálogo con el programa matutino “El aire nuestro”, el Secretario General de AOMA, Carlos Trejo se refirió al cierre de Mina Aguilar anunciado por la empresa que pertenece al grupo Glencore y dijo: “es un anuncio ya premeditado, de ellos de la empresa Minera Aguilar, de la Glencore.

Nos cae mal esa información a nosotros que trabajamos en Mina del Aguilar porque en realidad nosotros no tendríamos porque escuchar eso de ellos a pesar de que teníamos todas las condiciones para seguir trabajando para seguir aportando al país, para aportar a la provincia.

Nuestra producción de Mina Aguilar siempre estuvo presente en todo, incluso dentro de la pandemia. Pero recibimos un comunicado, donde ellos nos decían que el día lunes (por hoy) nos reuniríamos, listo nos reunimos, pero era simplemente para informarnos de que Minera Aguilar ya no va a producir más y el comunicado oficial se va a hacer en todos los medios de comunicación del país y de la provincia; de que minera Aguilar no produce más, no va a producir.

Somos 560 trabajadores que estamos día a día aportando lo que tenemos, siempre estuvimos en alerta de seguir produciendo, pero ¿cómo es posible hoy que nos den la noticia diciendo que a partir de hoy no trabaja nadie y se acabó la producción minera?

Asumo mi responsabilidad como secretario general del sindicato AOMA Mina El Aguilar, que esto es así: primero asumiremos todo como corresponde y seguramente tendremos que hacer todo lo que sea necesario para defender nuestro derecho primordial, que es un derecho humano, no pueden decir ellos lamentablemente a partir de hoy, se acaba la Mina El Aguilar.

Mina El Aguilar tiene familia, tiene gente trabajando hace muchos años. Por eso el gobierno provincial no tiene que descuidar esto y el gobierno municipal que desapareció hace dos meses. No está el gobierno municipal aquí en Mina Aguilar, ni el Concejo Deliberante ni nadie, ni siquiera el gerente general. Pero hoy se presentó para decirme esto se va todo.

Ojalá que podamos comunicar y convoca a todos los compañeros que están fuera del Aguilar que la estamos peleando, pero sin autoridad del estado, sin autoridad de la empresa.

Una empresa minera lamentablemente lleva a un pueblo que se llama El Aguilar, a una comunidad que se llama El Aguilar y toda la zona alrededor y también lleva a una población de Jujuy, nosotros generamos economía.

Los medios de comunicación a nivel provincial están sometidos al poder económico del gobierno y de las compañías mineras, así de sencillo. Nosotros estuvimos siempre tranquilos para soportar la pandemia, pero también estuvimos la suficiente arma humana de defender nuestra capacidad laboral con los trabajadores mineros, aquí estuvimos.

Pero hoy nos vinieron con ese balde de agua fría diciendo que se cierra Mina El Aguilar, con lo que significa eso, de la mina depende mucho del pueblo mucho de la actividad y la capacidad económica viene de Jujuy.

Somos humanos nosotros, aquí estamos 500 o 600 trabajadores que somos humanos, sentimos esa percepción de que a nosotros nos tienen a un lado.

Nosotros como trabajadores mineros no nos damos por vencidos, siempre conseguimos las cosas con sacrificio y sangre”.