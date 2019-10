Malena Galmarini: “Empieza un gobierno con el objetivo de achicar la desigualdad”

La diputada electa y esposa de Sergio Masa, líder del Frente Renovador, habló con el equipo de Va de vuelta sobre varios temas de actualidad política.

Sobre la polémica generada por las apariciones en el escenario del bunker de campaña tras el triunfo del Frente de Todos, la dirigente dijoi sentirse al margen del tema.

“Por cuestiones de cuidado personal llegue tarde y me fui tarde, no puedo hablar de la polémica generada en torno a quién estaba o no en el escenario”.

Galmarini fue consultada respecto de posibles similitudes entre la conformación del espacio político que lidera Alberto Fernández y el que lidera Mauricio Macri y señaló que “nosotros no llegamos a este acuerdo para que nadie nos reconozca nada, nosotros sabemos qué aporta cada uno; no me preocupa estar o no en una foto, lo que me preocupa es que se me escuche y se tenga en cuenta mi opinión”.

Al hacer la compraración con el radicalismo sostuvo que “el radicalismo, en Juntos por el Cambio, es un convidado de piedra, no son tenidos en cuenta no forman parte del gobierno; pero el nuestro es un frente heterogéneo, diverso y todos tiramos para el mismo lado, no podemos compararnos con la coalición que formó Juntos por el Cambio con el radicalismo”.

Sobre la Argentina que se viene, Malena Galmarini sostuvo que tras el fracaso estrepitoso del gobierno de Cambiemos, “empieza un gobierno con la mirada puesta en achicar la desigualdad y en mejorar al distribución de la riqueza”.