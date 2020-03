“El pogo rodará, wherever we may roam. Tal es nuestro pacto este 2020. See you all motherfuckerrrrrrs”, es la consigna para la fecha de este viernes 6, donde Magnética tributo a Metallica y Ruedas de Metal, se presentarán en Limbo desde las 22.30. Horaz Santa Cruz, vocalista de Magnética, contó que prepararon para el fin de semana y también recordó en lo que vienen trabajando. Regreso a las rutas, se llama el primer recital de año que continuará por otros escenarios.