Rae Argentina al Mondo presenta Made in Casa VI <Ediciòn especial>

In questa trasmissione ascolteremo la nostra partecipazione nel programma plurilingue “Made in Casa” e si aggiungono contenuti non emessi, più alcune interviste che fanno riferimento all’isolamento domiciliare e alla crisi Covid-19.

-Quali sono I principale effetti piscologici della quarantena?. Intervista a Roberto Losso, dottore in medicina e chirurgia (Università La Sapienza), psicanalista, specialista in psichiatria. Membro titolare dell’Associazione Psicanalitica Argentina e dell’International Psychoanalitic Foundation.

Finalmente! in onda la 4ª edizione dell’Ardeajazz Winter 2020 che si è svolto Venerdì 28 Febbraio nella cornice dell’Agriturismo Campo del Fico ad Aprilia. L’evento portò come Special Guest il mitico percussionista Gegè Munari e il suo Quintetto, Un viajazz dagli anni 40 fino agli anni 60. Gershwin, Porter, Kern sono solo alcuni dei grandi compositori che hanno fatto parte del repertorio del quintetto. RAE appoggia suddetta manifestazione culturale organizzata dall’’Associazione Filarmonica “Città di Ardea”

Per concludera la puntata, l’intervista alla nota giornalista, scrittrice e presentatrice televisiva “Canela” che ci racconta la sua quarantena. Stando alla giornalista “E’ un’esperienza molto strana, inaspettata”.

Buon ascolto!

In Onde Corte, dalle 21 alle 22 UTC sulla Freq. 9395 Khz.

Staff Italiano: Caritina Cosulich – Chelo Ayala

Web: Juliàn Cortez