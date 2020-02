Macri y su herencia, la deuda y la expectativa por el nuevo Gobierno

En un extenso reportaje en los estudios de la Radio Pública, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, habló sobre los cuatro años de macrismo y la deuda que dejó tras el préstamo acordado con el Fondo Monetario Internacional, y pidió suspender el pago de la deuda externa “para sacar al país de la pobreza y el hambre”. Además, criticó al Congreso, que aprobó la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, y cuestionó algunas declaraciones del presidente Alberto Fernández, pero remarcó que “el país es otro y hay cosas que van saliendo bien”.

Algunas de las declaraciones más importantes de Nora Cortiñas

“El Congreso no debería votar el ocultamiento”

“Estos últimos cuatro años fueron un horror”

“El Gobierno de Cambiemos fue monstruoso, pero no nos pudieron infiltrar el odio que nos tenían”

“Hemos estado muy mal, pero transformamos el dolor en lucha”

“Todo el gabinete de Macri estaba lleno de veneno”

“No van a salir indemnes (los funcionarios del gobierno anterior), van a tener a tener que ir al banquillo de los acusados, Produjeron muerte, al no dar vacunas, al no dar alimentos, al no permitir que las familias tuvieran una vida digna”

“Tenemos que sacarle todo lo que nos robaron”