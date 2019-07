Al creador de Taxiar lo saludó Macri: “Se me puso la piel de gallina”

La aplicación para teléfonos celulares Taxiar, ha tenido una enorme repercusión en la provincia, ya que gracias a la App, los usuarios pueden pedir un taxi y saber el recorrido del móvil y los datos del chofer, lo que brinda una mayor seguridad. La repercusión que tuvo su éxito fue tal que el propio presidente Mauricio Macri saludó a su creador, Agustín Rodríguez. “La verdad que fue una linda sorpresa. Estaba haciendo una planilla y me suena el teléfono, era un número de Buenos Aires. Entro a la foto, porque lo primero que uno hace con un número desconocido es ver la foto, y era una foto de Mauricio Macri. Escucho el audio, que era grabado, no reenviado, y la verdad que me quedé helado. Le decía a la gente con la que hablaba que la investidura presidencial se tome ese trabajo, esos segundos, de grabarte un mensaje de apoyo por un emprendimiento que es el interior, y estar dentro del radar de presidencia hacia empresas con un futuro promisorio, se me puso la piel de gallina”, confesó Rodríguez, quien atesora el audio que le mandó el Presidente.