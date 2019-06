Macri pidió inteligencia para no repetir errores y horrores del pasado

El presidente Mauricio Macri pidió “inteligencia” para “no volver a repetir los errores y horrores del pasado, que han sido que, en cuanto algo empieza, todo el mundo quiere ver qué es lo que se puede llevar, como aquel que quiere comerse la torta mucho antes de que se termine de cocinar, y muchos que ni siquiera estaban invitados a la fiesta y quieren comerla”.

Al cerrar el precoloquio de IDEA en Neuquén, donde estuvo junto a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, el mandatario insistió en la necesidad de tener “constancia y humildad”.

“En cada visita que he hecho a Vaca Muerta, siempre digo lo mismo: no me quiero ir, me quiero quedar un rato más”, sostuvo Macri.