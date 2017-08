Macri pidió el apoyo en las urnas y dijo que trabajan “con las manos limpias y diciendo la verdad”

El presidente Mauricio Macri llamó, al encabezar un acto en la ciudad de Bahia Blanca con los precandidatos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, a expresar en las urnas el próximo 13 y, luego, en las legislativas de octubre, el apoyo al camino emprendido por la gestión de Cambiemos tras asegurar que están “convencidos” de lo que están haciendo porque lo hacen “de corazón, con las manos limpias, con transparencia y diciendo la verdad”.

“A los argentinos que aún no ven el crecimiento que yo sé lo que les pasa, y que no hay día que no me vaya a dormir sin pensar si habré hecho lo necesario para resolverle los problemas”, expresó el mandatario.