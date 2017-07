Macri en La Rural: “Le sacamos el pie de encima, y el campo respondió con trabajo y empleo”

El Presidente de la Nación encabezó el acto de inauguración de una nueva muestra anual de la Sociedad Rural Argentina.

Comenzó su discurso recordando al Momo Vengas, fallecido hace pocas semanas y hablando del medio ambiente.

Recordó que hay 18 provincias bajo el agua y pidió cuidar el medio ambiente, consumiendo la menor cantidad de energía posible entre ellas el gas.

Felicitó a la gente del campo por el récord histórico de cosechas de la Argentina con 137 millones de toneladas de granos y aseguró que “esto es una buena noticia para la Argentina porque cuando crece el campo crece el país”.

Recordó una charla con un productor de Santiago del Estero en el que le decía que él “recibió el país como un carro en el barro con las ruedas desinfladas, pero en el campo todos ayudan y gritan dale que sale, dale que sale; queremos ser la generación que cambie la Argentina pero para eso tenemos que trabajar juntos”.

El Jefe de Estado aseguró que su gestión tiene como prioridad el hacer, pero primero están las obras porque la transformación cambia a una comunidad.

En este punto remarcó que hay más de 20 mil obras en marcha y que “nunca más las obras serán sinónimo de corrupción sino de esperanza y de alegría”.

“Hemos trabajado en la construcción de la confianza que es lo que mueve a una sociedad hacia el progreso, le sacamos el pie de encima al campo y el campo respondió con más trabajo y más empleo”.

Reconoció que la situación económica no es la ideal pero señaló que bajamos los impuestos y alentamos nuevos créditos para la construcción de viviendas y para el sector pyme.

El Presidente pidió más inversión, más tecnología y más valor agregado y pidió que “nuestros productos tienen que estar en todas las góndolas del mundo porque eso dará trabajo a cada rincón de la Argentina”.

“Hoy elegí acompañarlos porque creo en ustedes, este es el camino correcto, el de la verdad de la transparencia y de las manos limpias”.

“Cuando escucho que los que han gobernado tantos años dicen que tienen soluciones, no puedo creer que cuando gobernaron hayan dejado estas ruinas”.

“Los argentinos elegimos el camino de un Estado al servicio de la gente y no de la política, un Estado que enfrente a las mafias sin miedos, acá no hay intocables no hay dueños de la Ley”.

“Este Gobierno va a dar batalla a las mafias de los juicios laborales, de los puertos, de la aduana y del narcotráfico y no vamos a parar hasta echarlos de la Argentina”.

“Estoy acá para pedirles que sean protagonistas, vamos juntos que vamos a construir esta Argentina que soñamos”.



Te invitamos a revivir la ceremonia completa.