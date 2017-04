Macri dijo que un juez tiene poder para ayudar a la comunidad y no para sostener “caprichos ideológicos”

El presidente Mauricio Macri sostuvo que “el sistema se equivocó o él (por el juez Carlos Alfredo Rossi) no entendió la dimensión de su tarea; este tipo de jueces no los podemos tener, no se puede tener un juez que cree que la vida es opinable”, el referirse al asesinato de la joven Micaela García.

Macri dijo que les agradecía a los padres que dijeran que su dolor tiene que servir, pero aseguró que “otros padres tuvieron ese dolor y las cosas no cambiaron”.

Macri señaló que “todos tenemos que entender que tenemos que asumir nuestra responsabilidad; no hay un presidente o un gobierno que resuelva mágicamente los problemas”, y aseguró que “un juez tiene que entender el poder que tiene y que ese poder es para ayudar a la comunidad, no para sostener caprichos ideológicos”, en obvia alusión al magistrado Carlos Alfredo Rossi, quien dispuso la liberación de Sebastián Wagner cuando cumplía una condena de 9 años por dos violaciones, y quien fue detenido ayer en la localidad bonaerense de Moreno como principal sospechoso del homicidio de Micaela.

“Cuando un juez asume la responsabilidad tiene que entender la dimensión de su poder, y que lo tiene para ayudar a la comunidad, no para sostener caprichos ideológicos; los vecinos que le pagan el sueldo con sus impuestos esperan de él el criterio suficiente para proteger a la sociedad y que no pasen este tipo de cosas”, comentó el Presidente durante una entrevista.

Telam.