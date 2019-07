El Presidente Mauricio Macri dijo que “el país se está poniendo de pie”

El presidente Mauricio Macri afirmó que “se está construyendo un país sobre bases sólidas sobre las cuales podemos pararnos para crecer y hoy nos estamos poniendo de pie”. Fue en una recorrida por las nueva línea de producción que la empresa alimentaria Molinos Río de la Plata, junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Además aseguró que “frente a aquellos que dudan”, el acuerdo Mercosur-Unión Europea “es un puente hacia el futuro”, y sostuvo que habrá “tiempo para los que necesitan adaptarse”.

“Empezamos un cambio estructural responsable, poniendo la verdad por encima de todo y respetándonos unos a otros. Porque no hay nación posible si no podemos respetarnos, si no podemos vivir en paz”, señaló

Recorrió la zona robotizada de almacenamiento y la planta de fabricación de snacks saludables en el partido de Esteban Echeverría.