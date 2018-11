Macaya Márquez: “El fútbol argentino no es fácil, mueve muchos intereses”

Enrique Macaya Márquez habló con el equipo deportivo de Radio Nacional sobre el escándalo por la final de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Boca Juniors.

“A mi me preocupa mucho, no sólo el tipo que tiró la piedra y llegó al micro, sino el que tiró la piedra y no llegó, porque ése es el futuro de nuestro país”

“Esto es muy grave en serio, no es una pavada, quieren ubicar al fútbol como un juego, pero no es solo eso, hoy se juegan muchos intereses en el fútbol argentino, y no hay que incentivar fanatismos con los periodistas partidarios, eso es peligrosísimo”