M. Palau: “Después de 5 años de investigación, la justicia me dio la razón”

El ex ministro de Transporte en el gobierno de Francisco Pérez, y ex precandidato a intendente de Las Heras, Diego Martínez Palau, fue sobreseído ayer por enriquecimiento ilícito. De esto, entre otras cosas, habló en el aire de Muchas Gracias. “Cuando se armó esta causa y se mediatizó, me puse a disposición de la justicia”, comentó.

Para poner en sintonía, la denuncia contada por el ex funcionario comenzó en el año 2013 cuando el ex funcionario efectuó la compra de un terreno del que pague una parte, y luego llego la candidatura a vicegobernador por lo que no siguieron el proceso. “Me devolvieron el dinero y no sé como el contrato llegó en manos del senador Ernesto Mancinelli” sostuvo Palau.

Con respecto al daño moral, que le produjo esta causa, sentenció que “no soy una persona que haya vivido del curro del Estado. Puedo justificar todo lo que tengo”.

Desde su rol de político, repudió el juego que se produjo con su causa para beneficios en las urnas: “lamentablemente Mendoza entró en este tipo de forma de hacer política: no debatir y ensuciar al otro”.

Finalmente reflexionó sobre el rol que está cumpliendo el gobierno provincial: “La política no puede controlar a la justicia, como lo está haciendo en Mendoza” y exclamo que tomara cartas al asunto para con el senador que inició su investigación: “Voy a demandar por daños y prejuicios. Veré si mi familia también lo hace. Esto no puede quedar así. No pueden pasar estas cosas” concluyó.