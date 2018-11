M. Gelabert: “Hacemos un gran esfuerzo y todos los fallos son en contra”

El volante de San Martín de San Juan que tuvo duras palabras para con el árbitro Nicolás Lamolina por no haber cobrado un penal por una clara mano de un jugador de Central, ya más tranquilo reflexionó sobre el duro momento que está pasando el plantel sanjuanino.

“Llevamos 5 partidos consecutivos con fallos que nos terminan perjudicando y no sé si es un problema con el Club, con el Presidente, en 20 años de carrera no me había ocurrido algo así”.