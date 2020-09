Lxs trabajadorxs de salud están en una situación muy crítica y agotados

Una situación bastante critica de cantidad de casos, sigue siendo la misma como un amesetamiento, en el caso del hospital Castro Rendón cada vez se van habilitando más camas, están pasando de lo que era el área de covid del 5to piso, ya el 4to también está completo, y hay pacientes en el 3ro hace tiempo. Se nota cada vez mas la falta de personal que es algo de larga data en realidad y cada vez se percibe mas la falta de recursos humanos, y la cantidad de casos que no da tregua. Si se nota cunado uno sale a la calle de que hay menos circulación, sobre todo los fines de semana, y que la gente esta circulando mas en bicicleta no tanto en autos. Hubo una excepción que fue el día de la primavera, que se hicieron otro tipo de controles, pero en líneas generales no se ve circular mucha gente. Parece que por suerte los mensajes que hemos enviado nosotros para la concientización han tenido su buen efecto. Pero lo real es que, con esta cantidad de casos, la situación está más que critica más que compleja. Así, lo dijo, el secretario general, el licenciado Darío Mas, del SEN.

Ese agotamiento sigue, se nota cada vez más. Ha salido una resolución desde el ministerio en el cual se reorganizaba los servicios, nosotros también pedimos por nota que se efectivicen las licencias, tanto la profiláctica que es para el personal de salud de la atención directa que es de una semana como las licencias anuales que se empiezan a otorgar, algún tipo de diagrama diferente que se trabajan 5 días y se descansa 5 días, pero a medida que va aumentando la cantidad de casos lo real es que no se pueden otorgar estos días de descanso porque no hay gente para cubrir. Y la otra es que también, si hay un contagio se tiene que aislar ese grupo por eso se trabaja en bloque, en grupos de 4 o 5 agentes que trabajan 5 días y descansan 5 días. Pero si hay un sospechoso se tiene que aislar a todo el grupo y no hay otro enfermero para tomar.

Se habla mucho de convocatorias, pero lo real es que no hay más, no hay enfermeros en el sistema, no quedan más enfermeros en Neuquén.

Ahora estaba la situación que estaban tomando personal de salud, estudiantes de enfermería avanzados, y la verdad es que desconocemos en que condiciones, eso si estaba estipulado en la ley de emergencia sanitaria, que de hecho se prorrogo por 6 meses más, pero desconocemos como va a ser el tipo de trabajo y en que medidas van a ayudar. Desde ya consideramos que se los expone porque se desconoce cual va a ser la planificación o el tipo de trabajo que van a realizar, y además que la gente está muy agotada como para también estar haciéndose cargo de una persona que empieza a trabajar con lo que ello implica, no queremos que salgan espantados porque lo real es que, si van directamente al área covid, hay muchísimo trabajo y necesitas personal especializado…

De la siguiente forma en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, el licenciado Darío Mas, secretario general del sindicato de enfermeros de Neuquén…