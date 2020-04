Luz Felipe: “En las cárceles no se puede cumplir con las medidas sanitarias”

En el marco del debate por las prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia Radio Nacional Córdoba dialogó con la abogada Luz Felipe, Defensora pública federal en Villa María e integrante de la Asociación Pensamiento Penal.

“Hay problemas estructurales que no se puede solucionar de un día para el otro, pero hay que proteger la salud de la población carcelaria. En el interior de las cárceles no se pueden cumplir las condiciones sanitarias. En algunos casos no siquiera tienen jabón”, señaló Felipe.

Consultada sobre el acceso al beneficio de la prisión domiciliaria para condenados por delitos contra la integridad sexual o por femicidio dijo que son casos complejos y advirtió: “Si no existe la posibilidad de dar ciertas seguridades o garantías de que esa persona puede cumplir la prisión domiciliaria en otro lugar que no ponga en riesgo a la víctima y que no se pueda garantizar la provisión de la pulsera electrónica es mucho más difícil que se autorice una medida alternativa”.