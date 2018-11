Lunes sin pescado

Este lunes no habrá venta de pescado a precios económicos en Viedma, propuesta que se va a trasladar a General Roca.

El Subsecretario de Pesca, Jorge Bridi, lamentó que, luego del impulso inicial que dio el Gobierno rionegrino, los sectores privados vinculados no tomaran a su cargo la organización de esa actividad entre nosotros.

Bridi prefirió no entrar en detalles, aunque deslizó que surgieron diferencias entre los privados que impiden la continuidad.

Pese a esta pausa el funcionario advirtió que “lo vamos a poner en marcha”.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/16133212/VIEDMA-JORGE-BRIDI.mp3