En diálogo con el equipo de Va de vuelta, el periodista y corresponsal de TN, Bruno Bimbi, contó cómo es la situación en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, donde se encuentra Lula da Silva, y afirmó que el ex presidente “sabe que, con los militantes rodeando el edificio, la Policía no va a entrar a detenerlo”. Además, marcó irregularidades en la causa por la cual se lo condenó a 12 años de prisión.