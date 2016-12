Luis Gurevich – Los Amigos del Chango

En RAE, Argentina al Mundo, en La Conversación, hablamos con Luis Gurevich, pianista y productor de la Orquesta Los Amigos del Chango.

Orquesta Popular de Cámara Los amigos del Chango continúan presentando su segundo disco MCA Vol. II

MÚSICA CLÁSICA ARGENTINA el 21 de enero en Festival de Cosquín, Córdoba.

Si el disco MCA (Música Clásica Argentina) Volumen 1 fue el último registro musical del emblemático “Chango” Farías Gómez al lado de sus amigos, el nuevo Volumen 2 es la reafirmación de una idea, la consolidación de un proyecto que, ahora, vuela solo y con entidad propia, pero siempre con la estampa rupturista y arriesgada de quien supo aunar once timbres y personalidades en una verdadera orquesta popular de cámara.

MCA Volumen 2 – Música Clásica Argentina llega como un poderoso recopilatorio hecho de ineludibles, únicos y originales arreglos de nuestra música, una mixtura instrumental de un vuelo interpretativo y sonoro sin precedentes. Con un directo explosivo, sorprendente y emocionante, Los amigos del Chango son la gran orquesta de la música popular argentina.

Los amigos del Chango es una orquesta de once músicos creada por el “Chango” Farías Gómez (1937 – 2011), estandarte, renovador y revolucionario de la música popular argentina. A fines de 2009, el fundador de los Huanca Huá, el Grupo Vocal Argentino, la MPA (Músicos Populares Argentinos) y La Manija, convocó a una selección de músicos de primer nivel con el objetivo de desarrollar nuevas maneras de tocar la música argentina, a través de una particular formación que denominó Orquesta Popular de Cámara.

Mediante la realización de arreglos musicales escritos, abordándolos fundamentalmente desde el punto de vista instrumental, buscando la excelencia de nuestra música de raíz folklórica y derribando los muros entre lo académico y lo popular, acuñó el término Música Clásica Argentina (MCA), defendiendo una sola cultura musical argentina, con identidad propia, eminencia, importancia, escuela e institución.

La Orquesta Popular de Cámara Los amigos del Chango nació como cuarteto alrededor del “Chango” Farías Gómez (guitarra, voz, bombo legüero). Con Ricardo Culotta (trompeta, fliscorno), Néstor Gómez (guitarra y orquestación) y Omar Gómez (bajo) la formación se desarrolló entre ensayos y conciertos abiertos en el club porteño Jazz & Pop. Al poco tiempo, se sumaron Rubén “Mono” Izarrualde (flauta) y Jerónimo Izarrualde (batería).

Tras la partida de Farías Gómez en 2011, la Orquesta Popular de Cámara encontró su formación definitiva de once músicos con Luis Gurevich (piano), Santiago Martínez (violín), Aleix Duran (clarinete, clarinete bajo y saxo tenor), Agustín Balbo (guitarra eléctrica), Daniel Gómez (bandoneón), Manuel Uriona (percusión), más los ya mencionados Omar y Néstor Gómez, Ricardo Culotta, Jerónimo Izarrualde y el “Mono” Izarrualde.

A fines de 2011 realizaron un ciclo de conciertos en el Teatro del Viejo Mercado junto a grandes artistas como Jaime Torres, Lito Vitale, Raúl Carnota, Teresa Parodi, Walter Ríos, Peteco Carabajal, Marián Farías Gómez, Mono Fontana y Verónica Condomí, entre otros. En 2012 empezaron a recorrer gran parte de la geografía argentina. En 2013 terminaron la edición de MCA (Música Clásica Argentina) Vol. I, último registro sonoro del “Chango” Farías Gómez, a través de las grabaciones del programa televisivo Encuentro en el estudio y diversos shows en vivo. El disco fue mezclado por Lito Vitale y masterizado por Gustavo Borner en Igloo Music, Los Ángeles, California.

En junio de 2014 presentan el disco MCA (Música Clásica Argentina) Vol. I en La Trastienda Club de Buenos Aires y actúan también en distintos escenarios porteños y en La Plata. Ese año participan en el rodaje de Zonda, folclore argentino, del renombrado cineasta español Carlos Saura.

En 2015 debutan en Cosquín, en el marco de la peña Sol del Sur (de Paola Bernal). Luego se presentan por primera vez en ND Teatro de Bs. As. y en el Auditorio de Radio Nacional, en Córdoba. Son nominados a los Premios Konex, como uno de los cinco mejores conjuntos de folklore de la década.

En 2016 se presentan en Salta y Tucumán, por primera vez, y en salas de Buenos Aires y La Plata. Preparan su primera gira europea (julio de 2017) y el 26 de noviembre presentan su segundo disco MCA Vol. II en el ND Teatro.