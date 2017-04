Luis “El Tanque” Vila gana confianza a fuerza de goles

El delantero y goleador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en dialogo con “Código Deportivo” resaltó el buen momento por el que pasa el equipo y en lo personal resaltó lo importante de concretar en el arco rival.

Al respecto el “Tanque” VIla comentó : “Creo que hay muchos factores, mostramos buenos juegos con Villa Dalmine y All Boys; en este caso ante Brown de Adrogue jugaron muchas circunstancias como el estado del campo de juego y la seguidilla de partidos”

“Marcamos una identidad y no tenemos que perder el camino; el cambio costo un poco mas de lo normal y eso se veía reflejado en los primeros partidos”

“Creo que en lo personal me da mucha confianza convertir, generábamos las situaciones pero no se concretaban, el hecho de marcar dos goles ayer me da confianza para enfrentar a Guillermo Brown el domingo, sabemos que podemos encontrarnos con un rival que sentirá la presión en casa y estará obligado a ganar por que ellos están en deuda; nosotros vamos a ir a buscar los tres puntscon confianza”