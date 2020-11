Luis Barrales. La conducción anterior decidió romper abruptamente el acuerdo

El Secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad local, en diálogo con Nacional Bariloche, explicó la situación del servicio de Internet que prestaba en conjunto con la empresa Telecom y que debido a una recisión de contrato, ya no hace. En el último tiempo la calidad del servicio se vio afectada y se han incrementado los problemas con la señal de Internet y la caída de las líneas telefónicas.

Según explicó, ya no está vinculada a la prestación de ese servicio y al ser una ruptura tan abrupta del convenio, muchas cuestiones no se resolvieron por lo que los usuarios no cuentan con servicio técnico local y deben apelar a un 0800 cuando se produce algún corte o problema con la prestación.