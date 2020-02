Luis Arce, candidato del MAS: “El pueblo boliviano necesita una alternativa”

Tras el golpe de Estado en que derrocó al ex presidente Evo Morales, Bolivia volverá a las urnas. Será el próximo 3 de mayo y, allí, el ex presidente no podrá presentarse como senador, luego de que rechazaran su candidatura. En este marco, el candidato presidencial del MAS (Movimiento al Socialismo) será Luis Arce, ex ministro de Economía del ex presidente.

En diálogo con la Radio Pública, Arce elaboró un panorama de la situación política que atraviesa su país y aseguró que “estamos bajo una dictadura muy clara”. “No hay la menor duda de que hubo un golpe de Estado”, indicó Arce, que denunció la injerencia de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y una “represión sanguinaria” que dejó más de 30 muertos y 1000 heridos.

En ésta línea, dijo que los dirigentes opositores al Gobierno de Jeanine Áñez Chávez sufren de persecución política y advirtió que “no hay garantías” de la transparencia de los próximos comicios.

“Tenemos una campaña muy dura, esta no es una elección normal. Tenemos la persecución política de todos los dirigentes que salen a hablar contra el Gobierno, un Tribunal Supremo que ha intentado impugnar nuestra candidatura, pero no vamos a bajar los brazos porque sabemos que el pueblo boliviano necesita una alternativa ante este proceso electoral amañado desde un principio”, expresó.