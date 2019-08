Luis Aguiar: “No soy un enganche clásico, pero puedo jugar por el medio”

Luis Aguiar es el último refuerzo que sumó San Martín de Tucumán de cara a la Primera Nacional, y así el conjunto Santo se retiró del mercado de pases. “Hablé con el presidente y estoy contento por haber resuelto el tema, que no era mío obviamente. Ya lo conocía al Pichi (Juan Mercier) él me integró muy bien, hay una preciosa banda y los chicos se ven que son muy buena gente, así que intentaré adaptarme a ellos. No me gusta hablar nunca de cómo soy, cómo juego, ya más o menos todos saben en la posición que juego, en el medio. No soy un enganche clásico, pero sí puedo jugar por el medio. Esperemos que la gente pueda ver lo que doy dentro de una cancha”, comentó el uruguayo.