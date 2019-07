Al regreso de México, 12 Monos cierra la gira en Paraná a fin de año

Seba López, voz de la banda paranaense 12 Monos, contó que a fin de año cerrarán la gira en la capital entrerriana con la presentación de su último disco Made in Paraná. La fecha sería el 5 de diciembre en la Vieja Usina, con diversos músicos que participaron del nuevo trabajo. Moska Lorenzo, de los Auténticos Decadentes, algunos integrantes de la Bersuit Vergarabat; Martín Pampiglione de Los Caligaris; Emiliano Brancciari de No te va a gustar, Rubén Cuestas, Adán Beto Bahl y el tecladista de La Zimbabwe que participan de Juan del Gualeyán, único tema que no es de la banda. Además, en octubre viajarán a México a presentar Made in Paraná y luego tendrán fechas por ciudades entrerrianas.