Luciana Salazar: “Siempre me gustó mucho la Política”

Romina Manguel dialogó con la conductora, actriz, modelo y cantante, Luciana Salazar, acerca del contenido de sus declaraciones por la red social Twitter y sus repercusiones.

“Siempre me gustó mucho la política. Viene desde mi casa. De hecho, estudié Derecho”, contó. “Quizás nunca lo demostré, pero este es un año que da para eso”, agregó.

Asimismo, afirmó que “nunca hubo un interés político” en relación a lo publicado y que no es una militante. Además, se manifestó en descontento con los políticos y “desilusionada”.

En tanto consideró, en relación a los ataques que recibió, que “todavía falta para derribar las mentes machistas”.

Por último, se manifestó a favor de la despenalización del aborto y consideró que la Argentina necesita un cambio.

📻Luciana Salazar @lulipop07 : “No tiro toda la data que me pasan, hay muchas cosas que las filtro. Son temas políticos fuertes pero me parecen que hay un límite. Filtro un montón de cosas”. Con @rominamanguel

📻Luciana Salazar @lulipop07: "Estoy a favor de que salga la ley, no estoy a favor del aborto. Si el día de mañana me pasara, yo no lo haría, pero no por eso no impediría que otras lo hagan". Con @rominamanguel

