Lucas Segovia participó de una producción de Radio Nacional Argentina

“Sube, sube, Bandera del amor”, es una nueva producción de Radio Nacional Argentina para homenajear a la bandera y a su creador, el General Manuel Belgrano; obra que contó con la participación de artistas de todo el país que grabaron la canción desde sus casas en el contexto del aislamiento social producto de la pandemia. El trabajo será presentado formalmente el 20 de junio en la Televisión Pública y se anticipó que será utilizado en las escuelas de todo el país al izar la bandera.

En representación del Chaco participó Lucas Segovia, quien dialogó con Marcela Vaquer de Radio Nacional Resistencia: “trabajar con todos esos grandes artistas y mucho más que nos llame Radio Nacional y la Televisión pública a los artistas del interior siempre es un honor, es muy importante” señaló, y recordó: “desde niño escuché a muchos de ellos, especialmente a Víctor Heredia, y después en mi carrera artística pude compartir diferentes escenarios y ahora participar de este proyecto es una satisfacción enorme”, aseveró.

Segovia expresó que nadie puede imaginarse un mundo sin música: “está en todas partes y es esencial en la vida de todas las personas”, señaló.

El artista habló también de la situación económica por la que atraviesa el sector: “la incertidumbre que tenemos al no saber cuando se reiniciará todo, nos lleva a tener que adecuarnos a las nuevas tecnologías y aprender aquello que nos posibilite comunicarnos, en forma virtual que no es lo mismo que con público presencial, pero tenemos que hacerlo. Hay muchos artistas que ya tienen diferentes formas de hacerlo y algunos están funcionando muy bien. La situación económica de los artistas es muy complicada, porque no tenemos ingresos fijos, aguinaldos, ni siquiera obra social y todo lo que hoy estamos aprendiendo seguramente nos servirá para el futuro”, afirmó.