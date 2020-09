El médico cardiólogo y subsecretario de Políticas Sanitarias, Lucas Corradi se refirió al trabajo que viene haciendo el Municipio desde el primer día en materia de prevención. “Uno tiene la sensación, y lo digo como médico, que la provincia no estaría haciendo lo que se tiene que hacer en Ushuaia. No solo que no se lo ve al gobernador en nuestra ciudad, sino que tampoco se ve presencia del COE en las calles”, dijo Corradi.

