LRA12 al servicio de la democracia.

En comunicación con LRA12 el docente y dirigente gremial, Claudio Puntel, recordó sus años en la emisora y dijo que “representa una etapa hermosísima de mi vida, el paso por la LRA12, a finales de los años 80 a los inicios de la recuperación de la democracia, a tal punto que no solo es una etapa que recuerdo con mucho cariño, sino que también es una etapa que marcó mucho mi vida y que me dio muchos aprendizajes para el futuro y para tomar decisiones en el rumbo que he seguido en mi vida”.

Añadió que “el compromiso, esta idea de una comunicación que esté al servicio de la gente. El rol del compañero Roberto Arce con quien tuvimos jornadas de poner a la radio al servicio de la democracia. El hecho de las transmisiones especiales que hacíamos en aquella época, en los días de levantamientos militares contra la democracia, nosotros teníamos transmisión las 24 horas llevando y trayendo información sobre los sucesos y plantándonos contra los intentos golpistas”.

DESCARGAR